Jay and Silent Bob Reboot: pubblicata una nuova foto dell'iconico duo

Jay and Silent Bob è una coppia di culto, comparsa per la prima volta in quel piccolo gioiello a basso budget che è Clerks (1994), esordio alla regia di Kevin Smith. Di tempo ne è passato e l’universo del View Askewniverse si è ampliato, Bob e Jay hanno avuto il proprio film da protagonisti e ora torneranno sugli schermi con Jay and Silent Bob Reboot, di cui è stata diffusa una nuova immagine.

Potete vedere la foto seguendo il link della fonte in calce all’articolo. Si tratta di un primo piano don Bob, interpretato dallo stesso Kevin Smith e Jay (Jason Mewes).

La premessa del film è che quando i due scoprono che “Hollywood sta facendo un reboot di un vecchio film basato su di loro, decidono di imbarcarsi in una missione per impedirlo”.

Una delle presenza più sorprendenti della nuova pellicola è senza dubbio quella di Matt Damon, che era già comparso in Jay and Silent Bob Strike Back e che vestirà ancora una volta i panni di Loki, l'angelo caduto visto in Dogma. Come visto nel trailer, ci sarà anche Ben Affleck, che ha partecipato a diversi film di Smith, ma si era allontanato da quest’ultimo a causa di un rapporto ormai deteriorato. La presenza dell’attore testimonia il riavvicinamento tra i due.

Jay and Silent Bob Reboot arriva nei cinema statunitensi il 15 ottobre 2019, ma siamo ancora in attesa di una data italiana. Siete pronti a questa nuova avventura?