Jay and Silent Bob Reboot e l'importanza del ritorno di Ben Affleck per Kevin Smith

Nel corso di un'intervista concessa a ComicBook.com, Kevin Smith ha parlato in maniera sincera di quello che ha significato per lui il personaggio interpretato da Ben Affleck e del suo ritorno in Jay and Silent Bob Reboot, in uscita nelle sale americane la prossima settimana.

Affleck e Smith sono tornati a lavorare insieme a quasi tredici anni di distanza dall'ultima volta, ovvero dall'epoca del breve cameo del primo in Clerks II e il regista ha dichiarato che il ritorno del personaggio di Holden McNeil, già apparso in In cerca di Amy, è stato tanto importante quanto quello di Affleck stesso per lui. "Tutta la fase successiva al mio infarto è stata molto delicata e ha assunto diversi significati. Improvvisamente vedevo che c'erano delle storie interne ad altre storie. Se guardi il film, Ben è stata l'ultima aggiunta. Non c'era fino all'ultima settimana di riprese, e abbiamo girato le sue scene nell'ultimo giorno sul set. Quella scena non era nel film, ma l'abbiamo scritta con il suo arrivo e l'arrivo di Ben mi ha permesso di rivedermi nel film - il che suona strano dato che sono in quasi in ogni scena della pellicola come Silent Bob e quando non lo sono recito la parte di Kevin Smith. Ma quelli sono personaggi. Pure quella di Kevin Smith è una versione esagerata di me stesso".

Smith ha continuato: "Io sono rappresentato nei miei film da Holden. Una volta ero Dante, ma poi la mia vita non ha preso per niente quella piega, perché non sono più stato una persona che va al lavoro normalmente negli ultimi 25 anni. Holden è quindi il mio avatar più fedele, esattamente quello che ero al tempo di In cerca di Amy. Sono diventato più maturo grazie a lui, quindi lui mi ha sempre rappresentato molto. Improvvisamente ho avuto la possibilità di rigiocare quella carta in questo nuovo film e stavolta sono potuto andare a un livello ancora più profondo, fare un discorso tramite lui, tipo: 'Ecco, sono questo nella vita adesso'".

Il ritorno di Ben Affleck nel film di Smith è stata una delle più belle sorprese del trailer. Il film, tra l'altro, sarà collegato a Dogma, celebre cult del regista uscito nel 1999, con il ritorno anche di MAtt Damon che riprenderà il suo iconico ruolo di Loki. Jay and Silent Bob Reboot uscirà negli USA il 15 ottobre 2019 mentre non c'è ancora una data di distribuzione per l'Italia.