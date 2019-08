Jay and Silent Bob Reboot, la foto ricordo di Kevin Smith con Jason Mewes

Divenuti un mito con i loro personaggi stravaganti, Kevin Smith e Jason Mewes sono pronti per tornare in scena con Jay and Silent Bob Reboot, il nuovo film della saga del View Askewinverse. In occasione dell’uscita prevista per Ottobre 2019, il regista non si fa sfuggire un post su Instagram per scatenare i fan del suo universo narrativo.

Clerks, Generazione X, In cerca di Amy, Dogma, Jay & Silent Bob…Fermate Hollywood! e Clerks II: basta semplicemente citare i sei titoli partoriti dalla fantasia di Kevin Smith per catapultare gli appassionati di questo filone comico-grottesco in una montagna russa di scene memorabili e battute pungenti.

C’è persino chi si ricorda il regista sempre in compagnia di Jason Mewes nel cast di Scream 3, ma il tempo dei ricordi sta per scadere: con l’uscita di Jay & Silent Bob Reboot i due personaggi vivranno una nuova avventura a distanza di diciotto anni dal film originale.

Le pellicole culto, accomunate da quello che lo stesso Kevin Smith ha chiamato View Askewinverse, si arricchiranno così di un altro seguito oramai sulla rampa di lancio, e per promuovere la sua ultima fatica il regista ha postato su Instagram una foto davvero d’annata.

Inquadrandosi insieme all’immancabile Jason Mewes, Kevin Smith ha solleticato l’interesse dei fan che hanno apprezzato il confronto tra il 2001 e il 2019; non è l’unica novità sulla pellicola, dato che dopo la pubblicazione del trailer si è parlato di una star nel cast d’eccezione.

Il 15 Ottobre è davvero vicino, siete pronti a unirvi di nuovo a questa compagnia di sventura?