Jay and Silent Bob, Kevin Smith ricorda Carrie Fisher: 'Mi guidò per le vie della Forza'

Non si dimentica facilmente una star come Carrie Fisher: quest'anno segnerà i primi 5 anni dalla scomparsa dell'indimenticata principessa Leia di Star Wars, la cui carriera non dovrà però mai essere ridotta soltanto al suo ruolo più celebre. Chi ricorda, ad esempio, la sua splendida partecipazione a Jay and Silent Bob: Fermate Hollywood?

Beh, Kevin Smith ne ha sicuramente memoria: in occasione del ventesimo anniversario del suo film, infatti, il regista ha voluto omaggiare il ricordo di Carrie Fisher pubblicando la foto di una delle scene che la videro protagonista.

"2 decenni fa Carrie Fisher mi guidava per le vie della Forza. Letteralmente, perché fece cinematograficamente da chauffeur per me e Jay Mewes! Volete sentirvi vecchi? Jay and Silent Bob compie vent'anni quest'anno! (Festeggeremo il suo compleanno durante la seconda metà del 2021)" ha scritto il buon Kevin in un post su Twitter.

Un post che non è passato inosservato: immediatamente, infatti, centinaia di fan sono accorsi a rendere omaggio al film cult del 2001 e soprattutto alla memoria di Fisher, la cui prematura scomparsa ha senza dubbio rappresentato una delle perdite più importanti per il mondo del cinema in questi ultimi anni. Tornando al film, comunque, ecco qui la nostra recensione di Jay and Silent Bob: Fermate Hollywood!