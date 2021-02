Jay and Silent Bob, Kevin Smith: '20 anni fa Ben Affleck ci spiegò cosa fosse internet'

Sono tanti i motivi che hanno reso Jay and Silent Bob un piccolo cult: uno di questi è sicuramente il cameo di Ben Affleck, che nel film di Kevin Smith ci regalò una delle migliori definizioni di internet che la mente umana abbia mai partorito, come ci ricorda in queste ore il regista stesso.

Smith è infatti intervenuto su Twitter per ricordare ai suoi fan che il prossimo sabato cadrà il 20esimo anniversario del giorno in cui fu girato il suddetto cameo di Affleck: "Volete sentirvi vecchi? Questo sabato saranno passati 20 anni dal giorno in cui girammo la scena in cui Ben Affleck insegnò a me e Jay Mewes cosa ca**o fosse internet in Jay and Silent Bob. 2 decenni dopo, la sua descrizione è ancora assolutamente valida" ha scritto il buon Kevin.

Ma qual era la definizione di internet regalataci dal personaggio di Affleck? "Internet è un mezzo di comunicazione usato in tutto il mondo affinché la gente possa dire str***ate sui film e scambiarsi video porno" ci spiegava 20 anni fa il nostro Ben: insomma, quando Smith sostiene che sia valida ancora oggi non gli si può certo dare torto! Recentemente, intanto, sempre Kevin Smith ha ricordato la partecipazione di Carrie Fisher a Jay and Silent Bob.