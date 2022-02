Javier Bardem vince il Premio Goya, la dedica d'amore fa piangere Penelope Cruz

In queste ore in Spagna Javier Bardem ha vinto il suo sesto Premio Goya della carriera, diventando l'attore più premiato di sempre in questa categoria: il suo discorso di ringraziamento ha commosso la moglie Penelope Cruz, presente in platea.

L'attore di Non è un paese per vecchi di Joel e Ethan Coen, premiato per Il capo perfetto, ha infatti dedicare il Goya a sua moglie Penelope Cruz e ai suoi figli, che raramente menziona in pubblico: "Penelope è la donna che amo, che rispetto, che ammiro e che celebro ogni giorno, e il fatto che possa condividere questo con mia moglie per il lavoro meraviglioso e incredibile che ha fatto in Madres Paralelas, è qualcosa di molto speciale per me" dice Bardem nel video che trovate in calce, citando anche sua madre Pilar Bardem, scomparsa recentemente. "Leonardo e Luna sono il più bel regalo che la vita ci ha fatto, mamma e papà vi adorano. [...] Mia madre è stata la donna che mi ha insegnato a vivere, ma anche quella che mi ha trasmesso l'amore e la passione per questo mestiere meraviglioso: è stata un esempio etico e di impegno".

Sposati dal 2010, Penelope Cruz e Javier Bardem hanno stabilito un curioso primato agli Oscar 2022: nominati rispettivamente per Madres paralelas e Being the Ricardos, le due star spagnole si sono unite al piccolo clan di coppie sposate nella vita reale nominate nelle categorie di recitazione nello stesso anno: in precedenza era toccato agli sposi Alfred Lunt e Lynn Fontanne (nel 1932), Laurence Olivier e Vivien Leigh (nel 1940), Charles Laughton ed Elsa Lanchester (nel 1957), Rachel Roberts e Rex Harrison (nel 1964) e Richard Burton e Liz Taylor (nel 1967).

Non succedeva da 55 anni, ma gli Oscar 2022 hanno voluto esagerare: quest'anno infatti c'è anche un'altra coppia in nomination, quella composta da Jesse Plemons e Kirsten Dunst, nominati miglior attore e attrice non protagonista per il film di Netflix The Power of the Dog.