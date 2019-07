Javier Bardem in trattative per interpretare Re Tritone ne La sirenetta

Javier Bardem è in trattative per interpretare il ruolo di Re Tritone nel remake live-action de La sirenetta. Halle Bailey è stata scelta per interpretare - tra mille polemiche - la protagonista Ariel, una principessa sirena che sogna di diventare un essere umano, con Melissa McCarthy nel ruolo della malvagia strega Ursula.

La sirenetta sarà diretto da Rob Marshall e scritto da David Magee. Il film includerà brani originali del film d'animazione del 1989, nonché nuovi brani composti dal Alan Menken, con i testi scritti da Lin-Manuel Miranda. Quest'ultimo produce il film insieme a Rob Marshall, Marc Platt e John DeLuca.

La sirenetta ha debuttato nelle sale quasi trent'anni fa ed è diventato un grande successo fra i Classici Disney. La sirena Ariel s'innamora di un essere umano di nome Eric - per il ruolo è in corsa Harry Styles - con musiche diventate famose in tutto il mondo come In fondo al mar.



Javier Bardem recentemente ha recitato in Tutti lo sanno al fianco della compagna Penelope Cruz, e sarà nella nuova versione di Dune - con le musiche di Hans Zimmer - diretto dal regista canadese di Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, dopo il flop finanziario di David Lynch degli anni '80, che comprendeva nel cast una giovanissima Jennifer Connelly e David Bowie.