Javier Bardem raggiunge Brad Pitt nel cast del film senza titolo sulla Formula 1

La Formula 1 sarà grande protagonista nel cinema dei prossimi mesi: mentre Michael Mann si prepara a rilasciare il suo attesissimo Ferrari, Joseph Kosinski è infatti ancora al lavoro su questo film senza titolo che vedrà Brad Pitt avere a che fare con macchine da corsa e, stando a quanto leggiamo, con un collega di un certo livello.

È infatti Javier Bardem l'ultimo ad aggiungersi al cast del film per il quale Brad Pitt guiderà una vera auto da Formula 1: l'attore di Dune e Vicky, Cristina, Barcelona va dunque ad aggiungersi a un cast che comprende, oltre al già citato Brad Pitt, anche attori come Damson Idris, Kerry Condon e Tobias Menzies.

Non è ancora chiaro quali saranno le vicende su cui s'incentrerà il film diretto dal regista di Top Gun: Maverick (che, ricordiamo, del progetto sarà anche produttore al fianco di Jerry Bruckheimer e di un vero addetto ai lavori del settore come Lewis Hamilton): certo è, però, che con un cast del genere sembra d'obbligo il puntare abbastanza in alto.

Vedremo quando arriveranno aggiornamenti al riguardo: a un certo punto sarà magari necessario trovare un titolo a un progetto ambizioso al punto da girare alcune scene nel circuito di Silverstone durante il Gran Premio! Noi, ovviamente, non mancheremo di tenervi aggiornati.