Javier Bardem non parla di lavoro a casa: 'I miei figli vogliono il padre, non Escobar'

Non dev'esser facile impedire al lavoro di varcare le porte di casa, quando ti chiami Javier Bardem e tua moglie è Penelope Cruz: l'attore di Escobar - Il Fascino del Male, però, cerca ogni sera di parlare il meno possibile di questioni lavorative davanti ai figli, per non privarli della gioia di passare del tempo con il padre.

A parlare di queste dinamiche è stato lo stesso Bardem durante un'intervista rilasciata a Io Donna qualche tempo fa: "I bambini vogliono vedere papà a casa, non Pablo Escobar. Mentre lo stavo interpretando avevo i baffi e i capelli lunghi e quando tornavo mi guardavano in modo strano. Già è pesante per loro vedere un genitore con una faccia diversa, meglio evitare questioni di lavoro. Ed è fantastico, perché sei obbligato a lasciare il tuo personaggio fuori di casa. Per un attore è salutare. Sei salvo. Respiri, ti rendi conto che niente quanto succede sul set è davvero importante: l’importante è dentro casa, e quando il giorno dopo ti ributti nella fiction hai recuperato energia, sei affamato, ti immergi anche di più" ha raccontato l'attore.

Bardem ha poi accennato al rapporto con sua moglie: "È stata una gioia lavorare con Penélope in Tutti lo sanno e Escobar: più semplice perché la famiglia stava insieme; e perché è stata una grande lezione mettere da parte il lavoro ogni sera. Fa bene anche alla creatività, anziché star sempre a ruminare sul ruolo come le mucche". A tal proposito, qui trovate tutto ciò che c'è da sapere sulla storia d'amore tra le due star di Escobar.