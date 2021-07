Javier Bardem, grave lutto per l'attore: è morta la madre Pillar

Pilar Bardem, celebre attrice spagnola e madre di Javier Bardem, è morta ieri a Madrid a causa di un'infezioni ai reni. Lo hanno reso noto i figli Carlos, Monica e Javier tramite un comunicato.

"Vogliamo condividere la notizia che nostra madre, il nostro esempio, è morta. È andata in pace, senza sofferenze e circondata dall'amore della sua famiglia", si legge nella nota diffusa dai figli. "Sappiamo dell'affetto e dell'ammirazione che molte persone provavano per lei, dentro e fuori la Spagna, per l'attrice, la combattente e la persona sempre solidale che è stata. Siamo grati con tutto il cuore per questo amore verso nostra madre"

Popolare interprete della TV e del cinema spagnoli, Pilar Bardem ha esordito sul grande schermo a metà degli anni Sessanta, diretta da registi quali Luis Lucia, Fernando Fernàn Gòmez e Luis César. Dopo due decenni in cui si è dedicata principalmente al cinema, negli anni Ottanta ha lavorato principalmente a prodotti televisivi e opere teatrali, riprendendo l'attività cinematografica nel decennio successivo. Nel 1995 ha vinto il premio Goya come migliore attrice non protagonista per la sua performance in 'Nessuno parlerà di noi quando saremo morti' di Agustin Diaz. Inoltre è stata un'attivista politica per la sinistra spagnola, presentandosi alle elezioni per il Parlamento europeo del 2004 con la lista Izquierada Unida.