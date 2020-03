Anche Javier Bardem difende Johnny Depp nella causa contro Amber Heard

Dopo le parole di Winona Ryder e quelle di Penelope Cruz, in difesa di Johnny Depp nel caso contro l'ex moglie Amber Heard è arrivato anche Javier Bardem, collega della star e marito della Cruz.

La star di Prosciutto Prosciutto e Non è un paese per vecchi, che ha lavorato con Depp in Prima che sia notte e in quello che ad oggi è l'ultimo capitolo del franchise Disney Pirati dei Caraibi, ovvero il quinto episodio Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar, nella sua dichiarazione ha rilasciato diversi commenti affettuosi su Johnny Depp, definendolo una persona "generosa" e un "vero gentiluomo":

"Inoltre, ho avuto la fortuna di lavorare con lui due volte e in entrambe queste occasioni ho potuto sperimentare il suo atteggiamento sempre rispettoso nei confronti di ogni singolo membro della troupe, oltre al suo senso dell'umorismo unico e divertente. Sto al fianco di Johnny perché ho sempre visto e sentito un vero uomo premuroso e amorevole in lui ... un artista straordinario e unico sempre disposto ad ascoltare chiunque avesse bisogno del suo aiuto."

Bardem ha aggiunto:

"Amo Johnny perché è un grande essere umano, intrappolato nelle menzogne e nelle manipolazioni di esseri tossici e tuttavia ci sorride e ci ama tutti nonostante ciò che sta passando. Come fa? Attraverso la sua musica, attraverso la sua recitazione, attraverso il suo silenzio. Questo significa molto. Grazie Johnny. Milioni di altri come me ti amano profondamente."