Javier Bardem e Elle Fanning nel trailer di The Roads Not Taken

A tre anni di distanza da The Party, presentato proprio al Festival di Berlino, la regista Sally Potter torna con un nuovo lungometraggio, The Roads Not Taken, che verrà presentato proprio nel corso della kermesse teutonica. In queste ore è stato pubblicato online il trailer del film, che vede protagonisti Javier Bardem e Elle Fanning.

Bardem e Fanning sono padre e figlia. La ragazza deve far fronte alla situazione del padre, che tenta di ricordare la propria vita nonostante i problemi mentali dai quali è afflitto. La trama segue la giornata di Leo (Bardem) e Molly (Fanning). Mentre si fa strada a New York City, Leo vive esperienze allucinatorie, galleggiando attraverso vite alternative che avrebbe potuto vivere, portando inevitabilmente la figlia a lottare contro questa situazione del genitore. Nel cast del film anche Laura Linney e Salma Hayek.



Javier Bardem sarà nel cast di Dune, il nuovo adattamento firmato dal regista canadese Denis Villeneuve. Bardem ha espresso il suo entusiasmo per Dune, un progetto tra più attesi del 2020. L'attore spagnolo sarà inoltre Re Tritone nell'adattamento live action de La sirenetta, prodotto da Walt Disney Pictures.

Elle Fanning farà parte del cast di The Great; di recente è stato pubblicato proprio il trailer di The Great insieme alla data d'uscita. Ad ottobre Michelle Pfeiffer ha indicato Elle Fanning come sua possibile erede nel ruolo di Catwoman. In The Batman il ruolo è stato assegnato a Zoe Kravitz.