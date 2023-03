Jason Statham sul suo stunt più pericoloso: 'Ho rischiato di cadere di faccia sull'asfalto

Operation Fortune: Ruse de guerre, di cui potete trovare qui il trailer, sta per fare il suo debutto cinematografico. In vista dell’evento Jason Statham ha rilasciato una lunga intervista a Collider in cui ha parlato tra le altre cose delle scene d’azione più pericolose che ha dovuto interpretare nella sua lunga carriera.

Statham è diventato, negli anni, un’icona del cinema d’azione moderno, assumendo il ruolo che è stato, nei decenni scorsi, di star del cinema quali Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger e Bruce Willis.



In un’intervista che prendeva spunto dall’ultimo film girato in collaborazione con il regista Guy Ritchie, l’attore inglese raccontato le esperienze più pericolose che ha vissuto sui set e degli infortuni che gli sono capitati durante le riprese: “Ci sono state un paio di situazioni. Quando abbiamo girato Crank, eravamo appesi a un vero elicottero. Molte delle cose che facciamo ora, per esempio come successo ne I Mercenari, ogni volta che sei su un elicottero di solito è su un green screen. Ma in Crank eravamo davvero su un elicottero. Poi abbiamo girato una scena di combattimento in cui ero in piedi sui pattini, una vera e propria acrobazia, piuttosto difficile da realizzare”.



Quindi ha continuato: “Ci sono stati un paio di salti in quel film, come nella scena del parcheggio. In quel film c’erano alcune cose abbastanza difficili da fare. Ho fatto un salto, in Transporter 2, da una moto d’acqua verso il retro di un autubus. Non era un’acrobazia molto sicura. Non avrei dovuto farlo, non c’era il cavo di sicurezza, ma l’ho fatto e basta. Se avessi mancato il bus sarei caduto di faccia sull’asfalto. Semplicemente sciocchezze che ho fatto”.



Quindi ha parlato dei tanti infortuni subiti e di come influenzino la vita di un attore di film action: “La maggior parte degli infortuni riguardano muscoli, tendini e articolazioni. Mi sono fatto male al collo, ho avuto così tanti infortuni accumulati in passato solo facendo acrobazie e sbattendo a terra. In Professione assassino mi sono davvero rovinato il collo facendo un salto da un’alta piattaforma sul retro di una barca fino a un gommone. Ci sono voluti un paio di ciak. Ho fatto un sacco di stunt stupidi che non avrei dovuto fare e per cui mi sarei dovuto affidare a una controfigura per stare adesso meglio fisicamente. Tutte cose che hanno avuto il loro peso. Sto curando un sacco di brutti infortuni. Anche Stallone ne ha avuti tanti nel corso della sua carriera. Un sacco di cose che facciamo sono legate al nostro ego che vuole che tutto sia autentico. Vogliamo che la gente sappia che siamo noi a farle. Che il pubblico si lasci trasportare. Ora credo di essere diventato più furbo e attento anche a causa del mio corpo che si sta logorando a causa dei vari incidenti”.

Nel resto dell’intervista a Collider riguardo Operation Fortune: Ruse de Guerre Statham si è lasciato andare anche riguardo le collaborazioni con il regista Guy Ritchie a proposito del rapporto di stima e amicizia che li lega.