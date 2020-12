Jason Statham protagonista del sequel de La promessa dell'assassino! I dettagli

Lo sceneggiatore Steven Knight lo aveva confermato quasi due anni fa, ma adesso sembra ufficiale: The Hollywood Reporter infatti segnala che il sequel de La promessa dell'assassino di David Cronenberg si farà, e Jason Statham sarà il protagonista.

Per chi non lo sapesse, soprattutto i più giovani, La promessa dell'assassino è stato un eccellente thriller-gangster uscito nel 2007 che raccolse ampi consensi, inclusa una nomination all'Oscar come miglior attore per la star Viggo Mortensen. Ora, 15 anni dopo, sembra che torneremo nella stessa famiglia criminale, poiché il regista danese Martin Zandvliet sta preparando le riprese di Small Dark Look, descritto come un nuovo capitolo del film di Cronenberg a tutti gli effetti.

I dettagli esatti della trama sono tenuti segreti in questo momento, ma sembra che la storia, scritta da Steven Knight, sceneggiatore del precedente La promessa dell'assassino oggi conosciuto dai più giovani come creatore di Peaky Blinders, sarà ambientata nello stesso mondo del film originale ma non è chiaro se sarà un sequel, un prequel o uno spin-off. Cronenberg non dovrebbe essere coinvolto al momento, e sebbene il progetto sia in cantiere da diversi anni il suo nome non vi è mai stato collegato.

Quali sono le vostre aspettative? Conoscete il film del 2007 con Viggo Mortensen? Cosa ne pensate? Come al solito, fatecelo sapere nell'apposita sezione dei commenti che trovate qui sotto.