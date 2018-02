Jason Statham in trattative per The Killer's Game di D.J. Caruso

The Hollywood Reporter scrive che, progetto in cantiere ormai da vent'anni, potrebbe finalmente vedere la luce.potrebbe essere il protagonista del film che verrà diretto da. Il film è basato sul romanzo del 1997 di Jay Bonansinga che circola negli ambienti di Hollywood ben prima della pubblicazione.

The Killer's Game racconta la storia di Joe Flood, un sicario che si vanta d'uccidere solo coloro che meritano di morire, a cui il medico rivela di avere pochi mesi di vita. Joe decide d'ingaggiare qualcuno che lo uccida ma dopo aver ordinato l'omicidio scopre che la diagnosi era sbagliata. A quel punto dovrà difendersi dagli ex-colleghi pronti ad ucciderlo.

Steve Richards di Endurance Media e Andrew Lazar di Mad Chance produrranno il film, con STXfilms in trattative per finanziarlo e distribuirlo. Il progetto del film di The Killer's Game è passato attraverso vari studios come Paramount e Warner Bros., con artisti del calibro di Michael Keaton e Wesley Snipes sul punto di recitare nel film. Molti i nomi dei registi collegati in passato al film, prima che il progetto decadesse,tra cui Alex Proyas, John Woo, Pitof, Rupert Wainwright, Renny Harlin, Simon Crane e Simon Kingberg.

Jason Statham ha recentemente preso parte ai film Spy di Paul Feig, Mechanic: Resurrection di Dennis Gansel e Fast & Furious 8 di F. Gary Gray.

D.J. Caruso ha diretto in carriera film come Disturbia, Eagle Eye e xXx - Il ritorno di Xander Cage con Vin Diesel.