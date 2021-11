Jason Statham contro Iko Uwais nelle nuove foto dal set de I mercenari 4

Iko Uwais è entrato nel cast de I mercenari 4 da qualche giorno e come mostrato nelle nuove foto postate su Instagram da Jason Statham, la star dell'action orientale ha già iniziato a menare le mani sul set.

"E' un vero onore per me trascorrere un po' di tempo sullo schermo con l'incredibile e talentuoso Iko Uwais" ha scritto Jason Statham nel post che trovate in calce all'articolo, corredato anche da una serie di fotografie scattate sul set. "Un vero maestro della sua arte e un concentrato di velocità e abilità che gli altri essere umani non possono sperare di raggiungere in una vita intera. Grande rispetto per tutto ciò che fai, fratello".

A queste parole hanno fatto seguito quelle di Iko Uwais, che è comparso tra i commenti e ha replicato: "Grande rispetto fratello. E' un tale onore essere in un film con te".

Ricordiamo che I Mercenari 4 è attualmente in produzione, col film che servirà da canto del cigno di Sylvester Stallone: inizialmente infatti non era chiaro se il film sarebbe stato un quarto film ufficiale della saga o uno spin-off sul personaggio di Statham, Lee Christmas, ma un rapporto di The Hollywood Reporter ha precisato che il progetto alla fine sarebbe stato un mix dei due film inizialmente programmati, con Jason Statham che erediterà il ruolo di protagonista da Stallone. A riprova di ciò, in effetti, Stallone nei giorni scorsi ha dichiarato sempre su Instagram di aver già concluso la sua parte di riprese, dettaglio che rivela un ruolo assai ridotto per il suo personaggio Barney Ross.

I Mercenari 4 non ha ancora una data d'uscita, quindi vi invitiamo a rimanere sintonizzati.