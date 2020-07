Jason Statham, nel futuro dell'attore c'è ancora l'amico Guy Ritchie

Questa sera alle 21:10 su Paramount Network andrà in onda l'action-thriller Caos, con protagonisti Jason Statham e Wesley Snipes; proprio Statham si ricongiungerà presto con l'amico Guy Ritchie per un nuovo progetto. Il regista è lo stesso che lo fece esordire al cinema nel 1998 con Lock & Stock - Pazzi scatenati.

Nonostante siano passati pochissimi mesi dall'uscita (seppur travagliata) di The Gentlemen, l'ultimo film di Guy Ritchie, il regista britannico ha già in cantiere un altro progetto low-budget - rispetto al remake in live-action Disney di Aladdin con Will Smith - e questo lo riunirà dopo tanti anni all'amico Jason Statham, che proprio lui lanciò al cinema nel 1998 con il suo debutto alla regia. Statham (Hobbs & Shaw) e Ritchie si metteranno presto al lavoro sulla loro nuova collaborazione insieme, la terza dopo Lock & Stock - Pazzi scatenati e Snatch - Lo strappo, quest'ultimo risalente al 2000.

La pellicola intitolata Cash Truck è descritta come un action thriller con al centro il tema della vendetta: la storia seguirà il personaggio H (Statham), un tipo freddo e misterioso che lavora presso una compagnia di autoarticolati e camion, responsabile degli spostamenti di centinaia di migliaia di dollari a Los Angeles ogni settimana. Muovendoci all'interno di una struttura narrativa piena di suspense e attentamente costruita, il film salta attraverso varie linee narrative e la prospettiva di vari personaggi coinvolti per un'esperienza altamente stimolante. Nel cast anche Scott Eastwood e Josh Hartnett.

Le riprese di Cash Truck hanno avuto inizio nel novembre scorso e si sono protratte fino all'inizio di quest'anno, poco prima che la pandemia di coronavirus si abbattesse a Hollywood. La data d'uscita è stata fissata per il 15 gennaio 2021. La pellicola è il remake dell'originale francese del 2004 Le Convoyeur, di cui la Miramax ha acquisito i diritti di sfruttamento.