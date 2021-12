Jason Statham, la fidanzata rivela una sua insospettabile dote da casalingo

Se c'è una cosa per cui l'attore Jason Statham è universalmente riconosciuto, sono i suoi ruoli da duro, segaossa e rompimascelle. Qualcuno che non deve mai chiedere a nessuno. Eppure, nella sfera familiare, al di fuori dagli schermi, l'attore rivela un carattere diametralmente opposto, di cui ha parlato la compagna in una recente intervista.

Mancano solo due giorni alla distribuzione di Wrath of Man su Prime Video, l’ultimo folle film di Guy Ritchie che, dopo il successo su piattaforma del suo The Gentlemen – una ventata di freschezza dopo anni di blockbuster – torna definitivamente all’ovile chiamando come suo protagonista Jason Statham. L’ennesimo ruolo in cui l’attore si prepara a una dose e un’espressione non indifferente da tough guy, ma che al di fuori dello schermo sembra avere tutt’altri interessi.

Ne ha parlato la compagna Rosie Huntington-Whitely, supermodella ma anche attrice in Transformers 3 e Mad Max: Fury Road. Insieme compongono una delle coppie più esplosive di Hollywood e dal 2017 hanno anche un figlio, Jack Oscar. In precedenza l’aveva già definito "umile" e "con i piedi per terra", ma di recente ha rivelato uno dei grandi hobby di Jason Statham, davvero inaspettato: la decorazione d’interni. Avete capito bene. La coppia, che sta insieme dal 2010, si è recentemente trasferita. Tuttavia, non è la modella la mente dietro la nuova casa e la vita che stanno creando insieme.

Queste le sue parole: “Sto ristrutturando in questo momento, il che è entusiasmante perché le proprietà e gli interni sono cose di cui mi sto entusiasmando di più ora. Ma Jay è il vero visionario in questa famiglia, e il suo gusto e la sua estetica non sono secondi a nessuno. Le persone sono così sorprese perché non è quello che si aspettano. Ma davvero, quando si tratta di mobili e architettura, ho imparato tanto da lui”. Come molte persone durante la pandemia, Statham e Huntington-Whiteley hanno attraversato alcuni grandi cambiamenti nella vita.

I due hanno vissuto a Los Angeles, dove la carriera della star è andata a gonfie vele con molti ruoli, ma sono stati tra le celebrità che hanno lasciato Hollywood negli ultimi tempi. Hanno scelto di tornare nel Regno Unito, dove stanno lavorando alla ristrutturazione di una casa londinese e di una seconda proprietà che considerano un investimento. Per la modella, il cambiamento è stato positivo per la loro famiglia. Ha notato che le mancava il "senso dell'umorismo britannico" e l'accesso alla "natura" che il ritorno nel Regno Unito fornisce.

Queste le sue parole: “Per me, la natura è il luogo in cui mi trovo più rigenerata. È qualcosa che voglio davvero ottenere per la mia famiglia nel prossimo futuro: la nostra piccola fetta di natura, penso che darà un buon equilibrio al nostro stile di vita. Sono entusiasta di iniziare a crearlo. Anche questa è una delle cose belle del ritorno nel Regno Unito”. Ma tornando alle cose serie, voi vi aspettavate questa hidden quality di Statham? Ditecelo nei commenti!