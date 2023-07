Jason Statham compie 56 anni: 'I miei personaggi? Vengono dalla mia esperienza'

Il cinema action può essere riassunto, almeno nella sua massima espressione, in una decina di volti: tra questi merita sicuramente un posto quello di Jason Statham, che tra un film con Guy Ritchie e uno Shark - Il Primo Squalo non ha mai fatto mancare il suo contributo al genere, e alle soglie dei 56 anni sembra intenzionato a continuare.

L'attore che qualche tempo fa indicò il suo stunt più pericoloso ha interpretato nel corso degli anni decine di personaggi spesso anche moralmente tutt'altro che inattaccabili, proprio come tutti quegli individui incontrati nei posti in cui il nostro ha avuto modo di crescere da ragazzo.

"Crescendo dove sono cresciuto io arrivi a conoscere un sacco di personaggi coloriti i cui affari stanno dall'altro lato della legge, o più spesso non sai neanche di cosa si occupino, e mai lo saprai. Interpretando quel genere di personaggio ora posso fare affidamento su questo, per il resto posso fare pratica o impararlo sui libri. Ma per la maggior parte mi affido alla mia esperienza, è davvero tutto ciò che ho" sono state le parole di Statham al riguardo?

E voi, quale personaggio del buon Jason avete preferito? Lo ritenete credibile nei ruoli che solitamente gli vengono affidati? Fatecelo sapere nei commenti, unendovi a noi negli auguri di buon compleanno a una delle icone action dei tempi nostri!