Jason Statham: 'Bruce Lee e Jackie Chan sono le mie fonti di ispirazione'

Jason Statham è attualmente uno degli attori più attivi nel mondo del cinema d'azione e a quanto pare per i suoi ruoli si lascia ispirare dall'ambiente in cui è cresciuto ma, anche due mostri sacri degli action movie, ovvero Bruce Lee e Jackie Chan.

"Crescere nel luogo in cui sono cresciuto io, ti forma. Ho avuto la possibilità di incontrare molti personaggi loschi e pittoreschi, i cui affari andavano ben oltre la legge. A guardarli non sapevi che lavoro facessero ma sapevi che era sbagliato. Evitavi di fare domande. Sapevi che nascondevano qualcosa. Nell'interpretazione dei mie personaggi ora, posso attingere a quello. Ci sono cose su cui ti puoi esercitare o imparare sui libri, ma nulla è come l'esperienza. Io faccio riferimento soprattutto a quella".

L'attore riconosce poi che i film d'azione di un tempo non sono minimamente paragonabili a quelli di oggi: "Siamo abituati a vedere un mucchio di film fatti con innumerevoli tagli. Vedi solo un pugno, una gamba - è tutto guidato dal suono, boom, pow, boom. Senza questi rumori non sapresti cosa sta succedendo. Non sono mica come i film di di Bruce Lee e Jackie Chan. Loro mi hanno davvero ispirato. Li vedi, la telecamera è solo su di loro, non ci sono molti tagli. Ti senti come se fossi davvero lì dentro. Oggi c'è così tanta tecnologia, schermo verde e CGI che puoi trasformare tua nonna in una star d'azione. Io lo dico sempre però che non è possibile sostituire la vita reale".

