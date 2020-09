Jason Statham, ecco 5 curiosità sulla star di Joker - Wild Card

Questa sera su Mediaset 20 va in onda Joker - Wild Card, film del 2015 diretto da Simon West, con protagonista Jason Statham, il celebre attore britannico, esperto di arti marziali, ormai vera e propria star dei film d’azione.

In pochi sanno che prima di intraprendere una carriera nel mondo del cinema, Statham è stato un tuffatore professionista e che per 12 anni ha fatto parte addirittura della Nazionale inglese. Il fisico statuario costruito con anni di duri allenamenti gli ha poi permesso di lavorare come modello per un noto marchio di jeans.

L'ingresso nel mondo di Hollywood è avvenuto in modo del tutto casualmente, infatti Guy Ritchie lo vide camminare per strada e, essendo il noto regista alla ricerca di un tipo comune lo sottopose ad un provino. Lo scritturò poi per Snatch e da li la carriera di Statham non si è più fermata.

L'attore che ha preso parte anche a Fast and Furious, non utilizza mai controfigure. La maggior parte delle sequenze ad alta tensione sono girate proprio da lui che ha una grandissima passione per il mondo dello stunt. Jason si allena molto duramente per poterlo fare ed ha anche criticato molto spesso i suoi colleghi che abusano del lavoro degli stuntman senza portar loro minimamente rispetto.

Durante la produzione de I Mercenari 3 ha quasi perso la vita guidando un mezzo pesante. Un malfunzionamento dei freni lo ha fatto cadere in acqua ed ha rischiato seriamente di annegare.

Infine ironia della sorte, nessuno potrebbe mai immaginare che Statham ha dovuto ripetere per ben tre volte l'esame di guida prima di ottenere la patente.