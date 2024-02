Jason Reitman, il regista di Ghostbusters e altri colleghi comprano il Westwood Village

Lo storico cinema Westwood Village di Hollywood è ora di proprietà di un gruppo di 35 registi guidato da Jason Reitman, come annunciato ufficialmente tramite i social nella giornata di mercoledì. Una delle sale più longeve nella storia degli Stati Uniti d'America è ora nelle mani di un team di professionisti del cinema.

L'obiettivo del gruppo di acquirenti, come viene riportato in un comunicato sull'Hollywood Reporter, è 'preservare la gemma architettonica e creare un punto di riferimento culturale dedicato all'amata esperienza di andare al cinema'. Il cinema - che nella foto di copertina vedete sullo sfondo dell'immagine con Margot Robbie in C'era una volta a... Hollywood - fu inaugurato la prima volta nel 1931, è sito al 945 di Broxton Ave. ed è famoso per la sua imponente torre, il cartellone con le luci al neon e uno dei più grandi schermi di Los Angeles.



Il gruppo di 35 cineasti è composto da J.J. Abrams, Judd Apatow, Damien Chazelle, Chris Columbus, Ryan Coogler, Bradley Cooper, Alfonso Cuarón, Jonathan Dayton, Guillermo del Toro, Valerie Faris, Hannah Fidell, Alejandro González Iñárritu, James Gunn, Sian Heder, Rian Johnson, Gil Kenan, Karyn Kusama, Justin Lin, Phil Lord, David Lowery, Christopher McQuarrie, Chris Miller, Christopher Nolan, Alexander Payne, Todd Phillips, Gina Prince-Bythewood, Jason Reitman, Jay Roach, Seth Rogen, Emma Seligman, Brad Silberling, Steven Spielberg, Emma Thomas, Denis Villeneuve, Lulu Wang e Chloé Zhao.

Anche Quentin Tarantino è un amante del Westwood Village e l'anno scorso fu avvistato anche in quella sala al Barbenheimer.



Jason Reitman, leader del team di registi per questa iniziativa ha dichiarato:"Nel corso degli anni ho frequentato il Westwood fin da quando ho memoria. Molti dei miei film, tra cui Juno, Tra le nuvole e Ghostbusters: Legacy, sono stati tutti presentati in anteprima all'angolo tra Broxton e Weyburn. Quando il Village Theater è stato messo in vendita ho immaginato quanto velocemente il National Theater sia diventato un isolato di condomini. Ho subito fatto un'offerta e speravo che i miei colleghi registi si unissero a me in questa avventura. Prendiamo molto sul serio questa custodia e speriamo di offrire una vera comunità per chiunque ami il cinema".