Jason Momoa vuole a tutti i costi essere Lobo nel DCU: 'È il ruolo perfetto'

Negli ultimi anni abbiamo visto spesso sullo schermo Jason Momoa interpretare Aquaman nell'ormai decaduto universo cinematografico DC. Eppure, ora che tutto è andato nelle sapienti mani di James Gunn forse c'è ancora un lavoro per la star ad attenderlo, si tratta del possibile film su Lobo.

Ecco che, mentre vi comunichiamo chi sarà Lex Luthor in Superman: Legacy, Jason Momoa ha parlato di quanto sarebbe entusiasta di entrare a far parte di questo nuovo universo.

Durante una recente intervista con Fandango ha anche parlato di come, per affetto personale, per lui Lobo sarebbe il ruolo perfetto.

"Quando ero piccolo collezionavo fumetti, lui era il mio preferito. Immaginavo di essere lui, credo che sarei veramente adatto per il ruolo. Se mi chiamassero per farlo, la mia risposta sarebbe: 'Cavolo, si'. Al momento però non mi ha cercato nessuno, quindi non voglio mettere in giro voci senza fondamento. Un provino lo farei assolutamente però".

Di certo il nuovo ciclo di film che ha in serbo James Gunn riserverà molte sorprese, quindi perché non recuperare anche qualche attore proveniente dalla vecchia direzione? Sarà interessante vedere come andranno a finire le cose. Voi che ne pensate? Se ve la foste persa intanto, ecco la nostra recensione di Aquaman.