Jason Momoa volgare sui social per lo Snyder Cut di Justice League, oggi l'annuncio?

Dopo una battaglia durata anni, i fan di Zack Snyder sono vicini come non mai all'annuncio della tanto attesa Snyder Cut di Justice League, la mitologica versione originale del film realizzata prima delle numerose modifiche apportate da Warner Bros. e Joss Whedon.

In queste ore Jason Momoa, interprete di Aquaman, fedelissimo di Snyder e da sempre a sostegno del movimento social ReleaseTheSnyderCut, è comparso su Twitter per sponsorizzare una volta di più l'uscita dell'attesa director's cut: e, come potete vedere nel post in calce all'articolo, lo ha fatto utilizzando i suoi celebri modi tutt'altro che gentili.

"Pubblicate lo Snyder Cut, cazzo! Che cosa aspettate, è una bomba!"

L'attore in passato è stato fra coloro che avevano testimoniato in favore dell'esistenza dello Snyder Cut, per molti mesi considerata solo un mito: Momoa, che fu scelto da Snyder per interpretare il supereroe marino già ai tempi di Batman v Superman, più volte aveva garantito della qualità del film, che il regista gli aveva mostrato in forma privata.

Curiosamente, in queste ore HBO Max ha sponsorizzato proprio Justice League con alcuni manifesti apparsi per Los Angeles, come dimostrato dal tweet in calce all'articolo. I fan sono sicuri, si tratta di un nuovo indizio dell'annuncio ufficiale, che sembra ormai imminente. Per nuovi sviluppi occhi puntati alla diretta di Man of Steel che Snyder terrà proprio oggi: come al solito, rimanete sintonizzati per ogni aggiornamento.