Jason Momoa:'Voglio fare il sequel di 50 volte il primo bacio'

Attualmente impegnato nella promozione di Aquaman e il regno perduto, sequel di Aquaman e capitolo conclusivo del DC Extended Universe prima dell'inizio del nuovo corso di James Gunn e Peter Safran, Jason Momoa ha confessato di aver intenzione di realizzare un sequel della commedia romantica 50 volte il primo bacio.

Ospite di recente al The Drew Barrymore Show, la star di Aquaman Jason Momoa ha spiegato di avere un'idea per un seguito:"Forse Fifty More Dates [il titolo originale del primo film è Fifty First Dates]. Dovresti tornare alle isole e incontrare un uomo hawaiano" ha dichiarato l'attore a Drew Barrymore, protagonista del film insieme ad Adam Sandler.



"Lo farei, certo, stai scherzando?" ha dichiarato Barrymore. In 50 volte il primo bacio, Drew Barrymore interpreta una ragazza che, in seguito ad un incidente stradale, ha perso la capacità di ricordarsi gli eventi che le accadono dopo quanto accaduto. Innamoratosi della giovane, un uomo cerca di conquistarla, ricordandole ogni giorno l'origine e l'evoluzione del loro rapporto.



Drew Barrymore e Adam Sandler sono alla ricerca di un nuovo progetto per poter lavorare nuovamente insieme dopo il successo della commedia.

Nel frattempo, Jason Momoa ha provato a lanciare un'idea particolare per un ipotetico sequel. Voi cosa ne pensate?



Su Everyeye leggete la nostra recensione di Aquaman e il regno perduto, per la regia di James Wan e disponibile nelle sale cinematografiche nel periodo natalizio.