Jason Momoa vive come un senzatetto? La star risponde alle voci sul suo stile di vita

Hanno creato curiosità le dichiarazioni di Jason Momoa a proposito del fatto che stia, al momento, vivendo da nomade, senza una casa come punto di riferimento. La Rete ha visto le parole dell’attore diventare virali, con il protagonista di Aquaman che ha dovuto fare un passo indietro per spiegare la sua condizione e il senso del suo pensiero.

Dopo aver parlato del desiderio di Jason Momoa che Temuera Morrison partecipasse ad Aquaman, torniamo ad occuparci della star di Hollywood, tornata a essere improvvisamente chiacchierata sul web a seguito dell’intervista rilasciata a Entertainment Tonight in cui aveva fatto intendere di vivere on the road e di non avere neanche una casa.

Il clamore suscitato sui social da queste dichiarazioni ha costretto Momoa a una rettifica, almeno parziale, nel corso di un nuovo intervento con People: “Semplicemente non ho una casa, non sono un senzatetto. Ho una bella roulotte. Ora tutti dicono che Jason Momoa è un senzatetto. Relax. Ho un fo***to sacco a pelo”.

L’attore ha quindi scherzato anche sul fatto di non aver mai comprato una casa, ma di avere intenzione di farlo, un giorno: “Non ho ancora mai comprato una casa e sono emozionato dall’idea di farlo, un giorno. E allora tutti saranno estasiati e diranno: ‘Dannazione. Ora ha un cuscino'”.

Spiegata la questione relativa al suo stile di vita non ci resta che attendere per scoprire quali saranno i progetti futuri dell’attore hawaiano e lasciarvi con la notizia che ufficializza Jason Momoa e Lisa Bonet abbiano divorziato.