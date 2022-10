Jason Momoa senza veli durante una battuta di pesca con gli amici

Pochi mesi fa Jason Momoa è stato nominato difensore degli oceani e, proprio come il suo Aquaman, il mare pare essere diventato il suo habitat naturale. Nell'acqua l'attore si sente così a suo agio che, in compagnia degli amici, ha pescato nudo e libero!

Che sia sul set o meno, Jason Momoa ama stare a contatto con il mare. Mentre l'uscita di Aquaman & The Lost Kingdom è stata rinviata al 2023, l'attore statunitense ha trovato il giusto modo per tenersi occupato: pescare e postare il tutto sui social.

Oramai pare non esserci più nessun filtro tra le star ed il pubblico che, mai sazio di novità, vuole vedere e sapere sempre di più dei loro beniamini. Jason Momoa non si è fatto di certo pregare e ha 'regalato' ai suoi fan uno scatto esilarante, che lo vede senza veli mentre pesca in compagnia di alcuni amici. Mettersi a nudo non pare essere un problema per lui e che sia il set di Games od Thrones o il suo profilo Instagram, l'attore non rinuncia mai a far vedere il proprio corpo. Con un fisico statuario, che cura anche per adempiere alle varie esigenze di copione, i fan di tutto il mondo ringraziano nuovamente per l'ultimo scatto da poco postato sui social.

Quale foto migliore di un Jason Momoa nudo mentre pesca, per comunicare al meglio l'essenza di Aquaman? Più vero di così, non ce n'è. E se per l'uscita nelle sale di Aquaman & The Lost Kingdom dovremmo pazientare ancora un po', potete recuperare la nostra recensione dello spettacolare Aquaman del 2018, diretto da James Wan e con la chiacchieratissima Amber Heard nei panni della principessa Mera.