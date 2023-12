Che fine farà Jason Momoa nell'Universo DC dopo Aquaman 2? Dopo aver scoperto il destino di Mera di Amber Heard in Aquaman e Il regno perduto, cerchiamo di capire cosa farà il protagonista principale dopo la fine del DCEU.

Al momento non ci sono notizie ufficiali in merito, ma non è un mistero che il desiderio di Jason Momoa è quello di interpretare Lobo nel DCU di James Gunn: l'attore, secondo quanto riportato anche da Variety nelle scorse settimane, dopo il sequel Aquaman e il Regno Perduto, che è ufficialmente l'ultima uscita in assoluto del vecchio DCEU, dovrebbe rimanere nei DC Studios di James Gunn e Peter Safran ma lo farà con un cambio di ruolo, lasciando il tridente di Aquaman per infilarsi nei panni dell'antieroe Lobo.

In base alle ultime indiscrezioni, Jason Momoa sarebbe già in trattative con James Gunn per interpretare il personaggio nella nuova saga cinematografica targata Warner Bros, con un film standalone apparentemente in lavorazione. Secondo alcuni, addirittura, Jason Momoa potrebbe apparire già in Superman: Legacy, il primo film in assoluto del DCU, nel quale si mostrerà al pubblico nel ruolo di Lobo. La data d'uscita del film è fissata per l'11 luglio 2025 con le riprese che dovrebbero iniziare a gennaio 2024, dunque presto o tardi arriveranno nuovi aggiornamenti in un senso o nell'altro.

