Jason Momoa si trasforma in Kraven nella fan art di un ipotetico film di Spider-Man

Il digital artist Mohammed Hibban ha pubblicato una fan art che ritrae la star di Aquaman, Jason Momoa, nei panni di Kraven il cacciatore in un ipotetico film di Spider-Man con Tom Holland. Il giovane interprete di Peter Parker è pronto a riprendere il ruolo che l'ha reso famoso in tutto il mondo in un film autonomo e molti fan sperano in Kraven.

Jason Momoa è considerato da più parti l'attore perfetto per il ruolo e sebbene al momento non esista nessun progetto in merito, l'ipotetica possibilità di vedere Momoa interpretare il personaggio del cacciatore ha indotto diversi gli utenti a sbizzarrirsi sull'ipotesi.

L'ex star di Game of Thrones è stato scelto qualche anno fa per vestire i panni di Arthur Curry/Aquaman nel film Aquaman, e tornerà nel ruolo per il suo sequel, Aquaman 2, prodotto da Warner Bros.



David Leslie Johnson-McGoldrick sta lavorando alla sceneggiatura, con James Wan che dovrebbe tornare alla regia del film, dopo aver diretto anche il primo capitolo.

I fan Marvel tuttavia vorrebbero che l'attore entrasse nel Marvel Cinematic Universe proprio nel ruolo di Kraven.

Non ci sono indiscrezioni né voci che portano in questa direzione ma in futuro potrebbe diventare un'opzione plausibile.

Per quanto riguarda Spider-Man, Kevin Feige ha parlato della possibilità che il personaggio si divida nei due universi (Marvel e Sony).

Ricordiamo che il 2021 sarà il primo anno con quattro film dell'MCU.