Jason Momoa svela un'altra scena tagliata dalla versione finale di JL!

, interprete del ruolo dinelrivela al pubblico di un'altra scena tagliata che in Justice League , alla fine, non abbiamo visto.

I dettagli l'attore li ha spiegati partecipando, insieme alla co-star Gal Gadot, a un'intervista video con Rajeev Masand, a Londra, che potete trovare per intero nel video che abbiamo postato.

Molte scene, lo abbiamo riportato diverse volte, sono state tagliate dai reshoot di Joss Whedon - arrivato al lavoro sulla pellicola in fase di post-produzione - e hanno significativamente cambiato il film da quella che era l'iniziale versione pensata dal regista titolare dei lavori sul progetto, Zack Snyder. Una delle scene tagliate si svolge in un cimitero, come spiega nell'intervista Gal Gadot, e Jason Momoa, a cui questo girato piaceva molto, ha aggiunto:

"Ti ricordi quella scena che abbiamo fatto lì? Quella che poi è stata tagliata? Era una scena grandiosa in cui io tiro fuori la mia fiaschetta, grugnisco e la offro a Wonder Woman e lei fa una smorfia come a dire, ok, no grazie. Insomma è carina perché lei è proprio una signorina mentre io sono un bruto "scemo scemo" e il contrasto è fantastico!"

