Jason Momoa supereroe anche nella realtà: la videochiamata a un piccolo fan malato

Jason Momoa non smette di essere un modello di riferimento anche nella vita di tutti i giorni e dopo aver interpretato sul grande schermo il personaggio di Aquaman, ha dimostrato di poter essere un eroe per qualcuno anche solo per un giorno (come diceva quella canzone di David Bowie) chiamando un piccolo fan direttamente al telefono.

Momoa ha infatti effettuato una videochiamata a Danny Sheenan, un piccolo fan di 7 anni purtroppo malato di cancro e che qualche giorno fa aveva ricevuto in dono una action figure proprio di Aquaman. L'attore ha poi postato la videochiamata direttamente su Instagram, facendole fare il giro del mondo, dato che qui si vede la reazione entusiasta e commovente del piccolo.

Nella didascalia che accompagna il post Jason Momoa ha ringraziato chi gli ha mostrato il video di Danny e ha scritto che, vedendolo, gli è venuta voglia di contattare il bambino, che soffre di una rara forma di tumore al cervello, e di voler sapere qualcosa in più della sua vita e della sua famiglia: "Vorrei dire grazie a tutti, agli amici e alla famiglia per avermi raggiunto e avermi mostrato questo bellissimo bambino, Danny, che sta affrontando la chemio e ha il cancro. Ho visto il suo video online e mi è venuta subito voglia di contattarlo via FaceTime e passare del tempo parlando con lui. Se volete aiutarlo e scoprire di più sulla sua storia e la sua famiglia, il suo Go Fund Me è sulle mie Instagram Stories mentre potete trovare il link in bio. Ehi Warner, diamo a Danny un Tridente di Aquaman!".

Presto rivedremo Jason Momoa nella Zack Snyder's Justice League in arrivo su HBO Max nel 2021, mentre recentemente era nata una polemica su Amber Heard, sua collega in Aquaman e Justice League e che tornerà in Aquaman 2.