Per Jason Momoa, la strada di Aquaman 2 è ormai 'tracciata'

Vedere Aquaman diventare il primo capitolo di una saga da miliardi di dollari è stato un grande successo per DC Entertainment e Warner Bros, e adesso le aspettative per l'imminente sequel sono ancora più alte. Gran parte della pressione graverà sulle possenti spalle di Jason Momoa, che è pronto alla sfida.

In Aquaman 2 Momoa è coinvolto maggiormente nel processo creativo, al punto da aver dichiarato in una recente intervista che tutta l'idea del sequel è frutto della sua immaginazione.

"Sono arrivato con le idee chiare" ha detto l'attore, tra i protagonisti anche di Game of Thrones. "Sono arrivato con l'intera strada tracciata e loro l'hanno adorata."

Esagerazioni a parte, una nota della produzione afferma che "l'anno prossimo, quando Momoa inizierà a girare il sequel di Aquaman, sarà in grado di portare ancora più idee. Lavorerà più attivamente col team creativo allo sviluppo del progetto."

Non è la prima volta che Jason Momoa afferma pubblicamente che la storia di Aquaman 2 è pronta. All'inizio dell'estate aveva dichiarato a Syfy Wire: "Ho sicuramente un'opinione. Anche mentre giravamo il primo Aquaman avevo l'apertura del sequel pronta. L'ho presentata a Peter Safran [produttore del film] e a Toby Emmerich [presidente della Warner Bros]. L'hanno adorata... quindi sì, ho dei progetti per Aquaman 2."

Dopo aver messo su qualche chilo di troppo nei mesi scorsi e aver risposto alle critiche dei fan, in un recente video Jason Momoa appare decisamente in forma. L'uscita di Aquaman 2 è prevista per il 16 dicembre 2020.