Jason Momoa in uno stiloso 'Viola Joker' alla premiere del film di Todd Phillips

Oltre a James Gunn e alla sua nuova Suicide Squad, la premiere dell'attesissimo Joker di Todd Phillips ha visto la presenza sul red carpet anche del mitico Jason Momoa, l'interprete di Aquaman nell'Universo Cinematografico DC, vestito per l'occasione in uno sgargiante e stiloso "viola Joker", coloro iconicamente legato al personaggio.

Oltre alle immagini scattate sul Red Carpet, dove vediamo Momoa in compagnia della moglie Lisa Bonet, è possibile anche dare un'occhiata a un divertente video condiviso via Twitter da DC News dove possiamo guarda l'attore entusiasta di indossare la giacca viola e le sue scarpe con suola giallo evidenziatore. Un look sgargiante e pensato appositamente per le premiere.



Joker racconta la storia di Arthur Fleck, solitario abitante di Gotham con il desiderio di diventare uno stand-up comedian e che tira avanti lavorando come Clown in un'agenzia specializzata mentre si prende cura della madre. È costantemente deriso e maltrattato e la società non sembra interessarsi di lui, tanto da arrivare a pensare di non esistere e riscoprire se stesso solo attraverso la follia e la violenza, che porteranno un disordinato equilibrio nella sua triste esistenza.



Il film è atteso nelle sale il prossimo 3 ottobre.