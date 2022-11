Jason Momoa, la star di Slumberland svela una tradizione musicale per i suoi film!

Jason Momoa è stato recentemente intervistato da Entertainment Tonight per la promozione del suo ultimo film, Slumberland, diretto da Francis Lawrence. Nella chiacchierata Momoa ha raccontato una piccola abitudine che riserva ad ogni nuovo lavoro sul set. Una tradizione musicale che ha incuriosito i fan.

L'attore ha dichiarato di avere l'abitudine di creare una playlist di canzoni da ascoltare sul set. Tra grandi classici e successi più recenti.



"Si, l'abbiamo fatta. Abbiamo ballato con Dua Lipa, c'era un sacco di anni '80 sul set. Abbiamo messo un po' di Pat Benatar, così come Def Leppard, Mötley Crue. E Billy Idol" ha dichiarato Momoa.

La star di Game of Thrones e Aquaman è protagonista dell'ultimo film Netflix diretto da Lawrence. Inoltre, Jason Momoa ha adottato un cinghialino sul set di Slumberland e la notizia è circolata parecchio in queste ore.



Il film racconta la storia di una ragazza che scopre una mappa per il mondo dei sogni di Slumberland e con l'aiuto di un eccentrico fuorilegge attraversa i sogni e fugge dagli incubi, con un'unica speranza: poter rivedere suo padre.

Il cast comprende Marlow Barkley nel ruolo della giovane ragazza, Nemo, affiancata da Momoa nei panni di Flip. Il padre della ragazza è interpretato da Kyle Chandler. Il film si basa sul libro Little Nemo, scritto da Winsor McCay.



Non perdetevi il trailer di Slumberland, uno dei film natalizi di Netflix.