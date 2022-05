Jason Momoa, la star protagonista della comedy Shots! Shots! Shots! di Universal

Universal Pictures ha acquisito i diritti dello script di una action comedy intitolata Shots! Shots! Shots! che dovrebbe avere come protagonista Jason Momoa, secondo quanto riporta The Wrap. Al momento non sono stati resi noti dettagli sulla trama ma il film è descritto come un film d'avventura incentrato sulla famiglia.

Matt Milder e Kevin Burrows hanno scritto la sceneggiatura con Momoa nel ruolo principale. La star di Aquaman avrebbe anche prodotto il film insieme al suo partner Jeff Fierson, con la co-produzione di Dan Lin e Jonathan Eirich.



Matt Reilly di Universal e Jacqueline Garrell supervisioneranno il progetto per lo studio. Jason Momoa è attualmente impegnato nelle riprese italiane di Fast X, decimo capitolo della saga di Fast & Furious e sarà presto protagonista del sequel di Aquaman, intitolato Aquaman and the Lost Kingdom, in uscita a marzo 2023. La co-star di Amber Heard ha fatto notizia qualche giorno fa per un motivo molto semplice: Jason Momoa segue Johnny Depp sui social e per molte persone si tratta di un indizio di schieramento dalla parte di Depp nel processo con l'ex moglie Heard.



Milder e Burrows hanno già lavorato allo script di Il pacco per Netflix e stanno lavorando ad una versione alternativa di Home Alone, dal titolo Stoned Alone.

Nei giorni scorsi si è scatenato un putiferio intorno a Jason Momoa perché l'attore ha violato una regola della visita alla Cappella Sistina, che non prevede la possibilità di scattare delle foto.

L'attore ha pubblicato sui social l'esperienza della visita al monumento, scatenando l'indignazione dei follower.