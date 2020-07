Jason Momoa, la star si diverte a bordo di una Dune Bugghy: ecco le foto

Mentre Denis Villeneuve prepara il ritorno sul set ungherese di Dune, le cui riprese aggiuntive si terranno a Budapest nelle prossime settimane, il membro del cast Jason Momoa ha condiviso le foto della sua giornata passata in una location simile all'ambientazione del film.

"Come un maiale nella m***a" ha scritto la star di Aquaman su Instagram, rivelando di aver trascorso una giornata in mezzo alla sabbia a bordo di una Dune Bugghy. "Questa è difficile da spiegare, ma ho passato una giornata fantastica. Ora mi serve una Dune bugghy. Dune arriverà presto. Aloha."

Come rivelato nei giorni scorsi, il primo trailer del film di Villeneuve dovrebbe fare il suo debutto il prossimo 21 agosto insieme al ritorno in sala di Inception. L'uscita del film, lo ricordiamo, è ancora fissata al 17 dicembre 2020 nonostante i numerosi posticipi operati dalle major in seguito alla pandemia.

Momoa ha descritto così il suo ruolo in Dune: "Sarò Duncan Idaho, uno spadaccino provetto e fidato aiutate del Duca Leto, che sarà Oscar Isaac. È la prima persona che viene mandata su Arrakis, dove incontra il personaggio di Javier Bardem. Non ci posso credere di aver girato una scena insieme a Javier Bardem! È un film immenso, ed io sono questo piccolo personaggio tipo Han Solo del gruppo. Dovrò proteggere Timothée Chalamet ed essere agli ordini di Oscar Isaac".

Se non avete ancora visto Momoa nei panni del personaggio, qui potete trovare le immagini ufficiale di Dune diffuse da Warner Bros lo scorso aprile.