Jason Momoa, la star del DCEU taglia i suoi lunghi capelli per una giusta causa: il video

Per porre l'attenzione sull'incredibile quantitativo di plastiche che inquinano in nostro pianeta e distruggono molti suoi ecosistemi, Jason Momoa ha deciso di rinunciare alla sua lunga e folta chioma come dimostrato da un video postato dall'attore stesso sui social.

L'interprete di Aquaman mostrando alcune ciocche appena rasate, ha voluto porre l'attenzione sullo spreco quotidiano di materiali in plastica monouso, che dopo un solo utilizzo finiscono poi sistematicamente negli oceani e in altri corsi d'acqua di varia natura, rendendo difficoltosa la sussistenza di piante a animali.

Nel post che potete vedere riportato in calce alla notizia si legge: "Ecco un nuovo inizio, diffondiamo il messaggio. É necessario essere più bravi a proteggere la nostra terra e gli oceani. Dobbiamo eliminare la plastica monouso dalle nostre vite e dai nostri mari. Bottiglie di plastica, sacchetti di plastica, imballaggi, utensili. Insieme possiamo farcela".

Proprio per il suo impegno ambientalista, Jason Momoa è stato nominato difensore degli oceani, e quel taglio di capelli che per molti può sembrare un'azione da poco, è per l'attore un importantissimo gesto visto che gran parte della sua fama è costruita proprio sul suo iconico look caratterizzato da barba lunga e capelli selvaggi. Look, che gli ha permesso anche di ottenere il ruolo di villain in Fast and Furious X. Probabilmente, questo sarà l'ultimo film (almeno per qualche tempo) in cui lo vedremo proprio con questo asspetto.