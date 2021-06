Jason Momoa, la star di Aquaman vorrebbe girare un film con The Rock

A un giorno di distanza dall'annuncio ufficiale del titolo di Aquaman 2, che si chiamerà Aquaman: The Lost Kingdom, Jason Momoa è apparso come grande ospite della serata allo show di Jimmy Fellon, dove è stato anche protagonista di un video inviato alla figlia di Dwayne "The Rock" Johnson per il suo compleanno.

Momoa e Fellon hanno deciso di produrre questo piccolissimo video per la bambina perché la figlia di The Rock è una grandissima fan di Aquaman, e durante la puntata proprio il conduttore ha avuto anche modo di chiedere alla star se conoscesse di persone Dwayne Johnson e Momoa ha risposto "di averlo incontrato circa 20 anni fa una sola volta, alla Hawaii".



Queste le sue parole:



"Abbiamo tentato per diverso tempo di girare un film insieme. Solo che lui è molto più impegnato di me. Di gran lunga. E anche io sono piuttosto occupato ultimamente e negli ultimi anni, specie in questo momento, quindi direi che magari un giorno ci riusciremo, mi piacerebbe molto".



Considerando che uno veste i panni di Arthur Curry come Aquaman e che The Rock sarà il prossimo protagonista dell'attesissimo Black Adam di Jaume Collet-Serra, le possibilità di vederli sul grande schermo uno di fianco all'altro sono decisamente elevate.



Vi ricordiamo che Aquaman: The Lost Kingdom uscirà nelle sale americane il 16 dicembre 2022.