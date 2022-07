Jason Momoa, la star di Aquaman coinvolta in un incidente stradale! I dettagli

Secondo quanto riportano i media internazionali, la star di Aquaman e Dune Jason Momoa, è rimasta coinvolta in uno scontro frontale con una motocicletta nella giornata di domenica. TMZ scrive in queste ore che Momoa e il motociclista si sono allontanati dal luogo dell'incidente senza gravi conseguenze.

Le forze dell'ordine avrebbero riferito a TMZ che Momoa stava guidando su Old Topanga Canyon Road vicino a Calabasas, in California, quando un motociclista "viaggiando nella direzione opposta è entrato in contatto con lui in prossimità di una curva".



Il pilota avrebbe invaso la corsia di Momoa e colpito l'estremità anteriore sinistra della vetture guidata dall'attore.

L'impatto avrebbe sbalzato il motociclista sul parabrezza dell'auto di Momoa prima di colpire il cofano e cadere dall'altro lato del mezzo.

Il motociclista sarebbe comunque atterrato in piedi sull'asfalto, per poi essere trasportato in ospedale con lievi ferite, tra cui una ferita al pollice e contusioni alla gamba. La star di Aquaman - Jason Momoa è stato nominato Difensore degli Oceani - sarebbe rimasto completamente illeso.



La notizia dell'incidente arriva a poca distanza dalla presentazione della nuova collezione di Harley-Davidson sul suo profilo Instagram e la realizzazione di On the Roam, docuserie per Warner Bros. Discovery.

"Sono così entusiasta di condividere la mia seconda collezione @harleydavidson con tutti voi... ispirata dal mio amore per le moto d'epoca e per casa mia".



Ad aprile si è parlato di un possibile casting di Jason Momoa per Minecraft, prodotto da Warner Bros.