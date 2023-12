Jason Momoa sostenne un provino per Batman! 'È una cosa stupida, non prenderanno me'

La star protagonista di Aquaman Jason Momoa ha raccontato un simpatico aneddoto in una recente intervista per Fandango riguardo a un provino per...Batman?

Vediamo cosa ha rivelato l'attore: "Beh, all'inizio pensavo che avrei interpretato Lobo", ha ammesso Momoa. "Perché sono stato chiamato, ho fatto il provino per Batman. E stavo per non farlo. Perché pensavo: 'È una cosa stupida. Non sarò io. Perché sto facendo un provino per Batman?". Ma era solo un'audizione ordinaria. E poi, subito dopo, mi chiamano e viene annunciato. Ho pensato: "Oh, c***o, certo che farò la parte del cattivo". Non ci sono molti uomini in grado di prendere a calci in c**o quei due. Così ho pensato: 'Sì, arriverò, li pesterò e farò il mio dovere'".

"Comunque, mi hanno chiamato in ufficio e mi hanno detto: "Beh... sai già chi dovrai interpretare?". E io ho detto: 'Sì, Lobo! Sì, certo, è l'unico che può combattere Batman e Superman. Lui mi fa: 'Cosa?! Lobo? No, non è in questo universo'. Io ho pensato: 'Cosa? Chi diavolo dovrei interpretare?". Avrei voluto registrarlo, perché mi ha detto: 'Aquaman'. E io ho pensato: 'Di che c*** stai parlando'", ha aggiunto.

A conclusione dell'intervista, Momoa ha rivelato che: "Allora, Lobo... un tempo collezionavo fumetti e ora non lo faccio più, ma è sempre stato il mio preferito. E ho sempre voluto interpretare Lobo perché sono come, 'Pronto?'. "È perfetto. È il ruolo perfetto. Voglio dire, se mi chiamano e mi chiedono di interpretarlo? È un c***o sì. Ma, voglio dire, è una garanzia. Quindi non devi preoccuparti di questo. Ma non ho ancora ricevuto quella chiamata. Quindi, non voglio dare false notizie, ma se mi chiamano e mi chiedono di suonare o di fare un'audizione, io ci sono".

Insomma, Jason Momoa sarà Lobo... o no? Correte a scoprilo, basta seguire il link citatovi poco fa!