Jason Momoa ha visto lo Snyder Cut di Justice League

La versione originale di Justice League creata da Zack Snyder è ormai sulla bocca di tutti e dopo la campagna fatta dai fan in occasione del Comic-Con ecco arrivare un ulteriore indizio sulla sua possibile release.

Apparso su Instagram in compagnia dello stesso regista, la star di Aquaman Jason Momoa ha non solo confermato l'esistenza dello Snyder Cut ma ha anche rivelato di averla vista in prima persona.

"Siamo onesti, se non fosse per quest'uomo non avremmo Aquaman, ti adoro Zachary Snyder" ha scritto Momoa sotto al video in cui ringrazia il regista per aver lanciato definitivamente la sua carriera sul grande schermo. "Mahalo per avermi mostrato lo Snyder Cut. Ecco una Leica Q2 per avermi ispirato come artista. Lo Snyder Cut è fantastico!" Potete trovare il post originale in calce alla notizia.

La curiosità dei fan negli ultimi mesi è cresciuta anche grazie ai piccoli assaggi che ha mostrato lo stesso Snyder tramite i suoi profili social: da alcune scene eliminate di Cyborg passando per il finale alternativo con l'assalto finale di Wonder Woman e arrivando infine alla spiegazione di come sarebbe stato introdotto Darkseid in vista del secondo film mai realizzato.

E voi sareste curiosi di vedere l'ormai mitologico Snyder Cut di Justice League? Diteci la vostra, come sempre, nello spazio riservato ai commenti.