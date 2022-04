Jason Momoa smentisce le voci del ritorno di fiamma con Lisa Bonet: 'Non stiamo insieme'

Lo scorso gennaio Lisa Bonet e Jason Momoa hanno annucniato il loro divorzio da ben 16 anni di vita trascorsi insieme. Da qualche tempo però si parla di un riavvicinamento tra i due ma, queste voci sono state di recente smentite proprio dall'interprete di Aquaman.

Nel corso di una breve intervista rilasciata su gli Oscar, Jason Momoa ha precisato di non aver in alcun modo recuperato il matrimonio con l'ex di Lenny Kravitz e pur rinnovando la stima nei confronti della sua ex consorte, ha chiarito che non c'è stato nessun ritorno di fiamma con un laconico: "Non stiamo insieme".

Secondo i soliti ben informati sui fatti, le posizione sul vaccino di Lisa Bonet avrebbero portato l'attore a chiudere definitivamente i rapporti con quella che fino a quel momento era stata la donna della sua vita. I due infatti avrebbero visioni diametralmente opposte sulla medicina e sui metodi di cura del Covid-19, e per questa inconciliabilità di punti di vista avrebbero scelto di divorziare.

Nonostante la fine del suo matrimonio con Lisa Bonet però, Jason Momoa continua a sostenere Zoe Kravitz e dimostra sui social assai di frequente tutta la stima e l'affetto che nutre per la sua figlioccia che da poco è approdata al cinema con The Batman.