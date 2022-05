Jason Momoa segue Johnny Depp su Instagram: si sta schierando nel processo Heard-Depp?

Mentre la petizione per escludere Amber Heard da Aquaman tocca tre milioni di firme, il collega dell'attrice nella pellicola DC, Jason Momoa, segue Johnny Depp su Instagram: vuol dire che Momoa si sta schierando dalla parte di quest'ultimo nel discusso processo in corso tra Heard e Depp? Sembra che la cosa sia meno semplice di così.

Per chi non ricordasse i dettagli della questione, lo scorso 11 Aprile è iniziato il processo intentato da Johnny Depp contro Amber Heard per diffamazione. Quest'ultima è stata citata in giudizio per 50 milioni, e tante sono state le cose dette e fatte dai due fino ad adesso.

Secondo quanto riportato da Gamerant, Momoa avrebbe iniziato a seguire Depp su Instagram una volta che il processo, in corso nella contea di Fairfax in Virginia, era avviato, e che quindi molte questioni erano già venute fuori. L'attore seguiva già Heard su Instagram da prima del processo, probabilmente proprio perché suo collega sul set di Aquaman.

In molti hanno letto questa notizia come un'indicazione del fatto che Momoa potrebbe supportare Depp nella battaglia legale. Tuttavia secondo altri potrebbe trattarsi di una mossa che gli è stata indicata dal suo team di pubbliche relazioni. Seguendo entrambi, infatti, Momoa affermerebbe una specie di neutralità, che non sarebbe tale se seguisse soltanto Heard. Voi cosa ne pensate?