Jason Momoa si scusa con Chris Pratt per il suo commento sulla plastica monouso

Di recente la star degli Avengers, Chris Pratt, ha pubblicato una foto su Instagram mentre si trovava in palestra con una bottiglia d'acqua di plastica. Jason Momoa ha reagito al post con un commento nel quale chiedeva al collega di pensare all'effetto che hanno sull'ambiente e di non promuoverne l'uso. Ora sono arrivate le scuse.

Momoa ha pubblicato una foto che lo ritrae con Chris Pratt, chiedendogli scusa per aver ripreso pubblicamente l'attore, richiamando l'attenzione dei media.

La star di Aquaman ha taggato Chris Pratt nella foto scusandosi e affermando che l'attore è fonte d'ispirazione per lui e la sua famiglia.



Jason Momoa si è augurato che Pratt possa realizzare una bottiglia d'acqua riutilizzabile, dando la possibilità ai fan di acquistarla in modo che possano aiutare a ridurre la plastica monouso e l'effetto distruttivo che hanno sull'ambiente.

