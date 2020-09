Jason Momoa si schiera con Ray Fisher: continua la battaglia legale dietro Justice League

Sembrava che la telenovela Justice League fosse terminata con l'annuncio della Snyder Cut, ma a quanto pare adesso è tornata con una vera e propria seconda stagione con sullo sfondo, questa volta, nientemeno che una battaglia legale.

Il protagonista non è più Zack Snyder ma Ray Fisher, e a fare da sfondo non tanto questa o quella versione del film quanto il set del film vero e proprio, secondo Fisher testimone di numerosi abusi di potere da parte degli 'antagonisti' della vicenda, ovvero Josh Whedon e Geoff Johns. L'attore di Cyborg ha ripetutamente accusato entrambi, e dopo aver dribblato con facilità e confutato le recenti dichiarazioni della Warner Bros. in merito ad una sua mancata collaborazione nell'indagine avviata, Fisher sta iniziando a raccogliere alleati.

Primo fra tutti Jason Momoa, Aquaman in persona, che nelle scorse ore sul proprio account ufficiale del social network Instagram ha condiviso una storia dedicata a Ray Fisher, scrivendo: "I Stand With Ray Fisher" ("Io sto con Ray Fisher"); l'hashtag in questione è diventato molto popolare sui social negli ultimi giorni, e il diretto interessato lo ha segnalato sul suo profilo Twitter ringraziando il collega supereroe nel post che vedete in calce.

Curiosamente i due attori sono stati fra i più rumorosi nella battaglia per il rilascio dello Snyder Cut nel corso degli anni passati, e a quanto pare li vedremo fianco a fianco anche nei prossimi episodi della telenovela Justice League, ormai sempre più appassionante.