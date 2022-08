Jason Momoa sadico e problematico nel nuovo Fast and Furious 10

Finalmente Jason Momoa interpreta un cattivo. Dopo essere stato "il buono" per un po', è giunto il momento di indossare i panni del ragazzaccio complessato e androgino nel prossimo Fast and Furious 10.

La star di Aquaman non vedeva l'ora di potersi cimentare finalmente nel ruolo del villain e ha rivelarlo è stato lo stesso attore, attraverso le pagine di Variety: "È il momento della mia vita. Finalmente posso fare il cattivo. Sono stato il buono per un po'". Aggiungendo poi che il suo personaggio è alquanto particolare: " È molto sadico, androgino e un po' pavone... Ha molti problemi, questo ragazzo. Ha sicuramente dei problemi con il padre".

Momoa sarà affiancato da un cast di tutto rispetto nel quale figurano, oltre all'inossidabile Vin Diesel, attori del calibro di Anche Brie Larson e Daniela Melchior. Nota per il suo ruolo da protagonista in West Side Story del 1961, anche Rita Moreno è entrata a far parte di Fast X nel ruolo di abuela, la nonna del Dominic Torreto.

Con una produzione più che travagliata ed il regista Justin Lin che ha lasciato la regia di FastX a riprese iniziate, i fan sono scettici sulla buona riuscita del progetto. Non resta che attendere allora maggio del 2023 per poter avere una risposta.