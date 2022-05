Fast X, Jason Momoa a Roma protetto dagli Hells Angels: 'ora i paparazzi non ci sono più'

Essere famosi ha i suoi vantaggi, ma non sempre. Ad esempio, se sei una star di Hollywood di serie A, puoi dire addio alla possibilità di girare pubblicamente inosservato, a meno che non si indossi un qualche tipo di travestimento elaborato.

Non solo i fan casuali individuano con facilità tali celebrità, ma i paparazzi colgono ogni opportunità per scattare le loro foto. Ecco cosa è accaduto a Jason Momoa in Italia. Pochi giorni dopo aver condiviso di essersi messo in testa una ridicola sciarpa solo per poter visitare Piazza di Spagna a Roma senza essere disturbato, la star ha mostrato il suo speciale entourage durante la visita al Giardino degli Aranci sulle sue Instagram Stories . Per prima cosa, l'attore ha preparato il terreno chiamando alcuni paparazzi che gli stavano dando del filo da torcere mentre lo seguiva in giro, dicendo:

"Aloha. Volevo solo fare un piccolo ringraziamento ai fottuti paparazzi. So che sei stato dappertutto, mi hai seguito ovunque. Sai quello che sei anche tu, amico. Quindi, un paio di voi siete gentili, ma ce n'è uno a cui voglio dire Aloha. Sarò al Giardino degli Aranci, ci andrò proprio ora. Usciamo. Ci vediamo presto".

Jason Momoa ha poi condiviso alcuni frammenti di video della sua visita. Tuttavia, invece di essere accompagnato da delle classiche guide turistiche, l'attore ha reclutato alcuni membri degli Hells Angels della città per accompagnarlo. Momoa ha continuato:

"Voglio solo mostrarti le mie nuove guide turistiche. Le altre non stavano funzionando. Eravamo tipo "Amico, i paparazzi sono così abili qui". Quindi siamo al Giardino degli Aranci, è bellissimo qui. Nessun paparazzo in vista."

