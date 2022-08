Jason Momoa sul ritorno di Ben Affleck in Aquaman 2: 'Gli voglio troppo bene'

Jason Momoa ha personalmente annunciato il ritorno del Batman di Ben Affleck in Aquaman & The Lost Kingdom sui suoi canali social qualche tempo fa, e in queste l'interprete di Arthur Curry ne ha parlato personalmente in una nuova intervista.

Intervistato da Variety sul tappeto rosso della premiere di See, serie tv Apple TV+ arrivata alla sua terza ultima stagione, Momoa a proposito del ritorno di Ben Affleck ha dichiarato: "Quando è arrivato sul set siamo stati tutti baci e abbracci, perché gli voglio troppo bene. E andiamo molto d'accordo. E' fantastico averlo di nuovo a bordo." L'inviato di Variety ha provato anche a strappare alla star qualche segreto relativo ad Aquaman 2, ma Momoa si è limitato a promettere: "E' super-divertente, ci saranno un sacco di risate!".

Il coinvolgimento di Ben Affleck in Aquaman & the Lost Kingdom, secondo quanto riportato, sarebbe una conseguenza del rinvio di The Flash fino all'estate 2023 e una decisione della nuova dirigenza della Warner Bros. Discovery, intenzionata a dare una nuova rotta al DC Extended Universe della DC Films: come saprete, infatti, Michael Keaton avrebbe dovuto interpretare Batman in Aquaman 2 dopo il suo ritorno previsto per The Flash, che mostrerà il personaggio esordire nel DCEU grazie alle sue trame legate al Multiverso, ma vederlo comparire nel film di Jason Momoa prima di assistere agli eventi raccontati in quello di Andy Muschietti ha mandato in grande confusione il pubblico presente ad una proiezione di prova del film. Pertanto, la Warner Bros. ha deciso di aggiustare il tiro, sostituire Keaton con Affleck per mantenere la continuità narrativa.

Aquaman & The Lost Kingdom, lo ricordiamo, ha una data d'uscita fissata per il 16 marzo 2023. Ben Affleck e Jason Momoa sono stati visti insieme l'ultima volta in Justice League di Zack Snyder.