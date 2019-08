Jason Momoa risponde così alle critiche dei fan sul suo fisico

Il body shaming è una delle piaghe dell'era di internet: avere tanti follower sui social vuol dire avere una lente d'ingrandimento costantemente puntata addosso con milioni di persone pronte a giudicare ogni imperfezione.

Ad esserne vittime sono state principalmente le donne, che si tratti di attrici, cantanti o modelle, ma sarebbe un grossolano errore pensare che il problema riguardi solo loro. Per informazioni chiedere a Jason Momoa: l'attore di Game of Thrones e Aquaman dal fisico a dir poco statuario ha infatti subito un vero e proprio assalto dopo alcune foto che lo ritraevano leggermente ingrassato rispetto alla forma perfetta con cui siamo soliti vederlo sullo schermo.

L'attore hawaiano non si è però scomposto più del dovuto, ed ha reagito pubblicando su Twitter un video in cui mostra gli addominali chiedendo ironicamente "Va bene per il fisico di un papà?" Momoa, d'altronde, per i ruoli che è solito interpretare è chiamato a mantenere un fisico praticamente perfetto per gran parte dell'anno: davvero qualcuno ha il coraggio di criticarlo per essersi un po' rilassato prima di ricominciare?

Le riprese di Aquaman 2 cominceranno non prima del 2021, ma lo stesso Momoa ha in realtà dichiarato di esser disposto a non partecipare al film per protestare contro la costruzione di un enorme telescopio in cima ad un vulcano hawaiano.