Jason Momoa è rimasto intrappolato in un ascensore per due ore

Forse per sfuggire agli assillanti fan che ultimamente gli stanno rendendo la vita particolarmente difficile, l'attore Jason Momoa ha pensato bene di rimanere intrappolato in ascensore per ben due ore.

È successo questa settimana all'Hermitage Hotel di Vancouver, o per la precisione in uno degli ascensori dell'Heritage Hotel di Vancouver, dove la star è rimasta intrappolata insieme al suo cane e ad alcuni amici. Come ci si aspetterebbe da una celebrità annoiata che ha un ottimo rapporto con i propri fan, Momoa ha condiviso la sua avventura con i follower dei suoi canali social, scherzando sul fatto che se fossero rimasti bloccati per troppo tempo, sarebbero stati costretti a sopravvivere con le M&Ms.

Dal momento che con lui c'erano anche altre persone, Momoa dopo un po' ha interrotto gli aggiornamenti sulla propria Storia Instagram, quindi non ci sono testimonianze del come e del quando il gruppo sia riuscito ad uscire dall'ascensore. Tuttavia, questa nuova saga è stata una fonte di intrattenimento per alcuni minuti sul social network, diventando virale in pochissimo tempo.

Ricordiamo che l'attore si trova in British Columbia per le riprese di See, la sua nuova serie per AppleTV descritta come una storia di fantascienza ambientato in un mondo in cui l'umanità ha subito drastici cambiamenti sensoriali.



Ricordiamo che Aquaman 2 arriverà il 16 dicembre 2022.